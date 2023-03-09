9 марта – день рождения Юрия Гагарина

9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области родился первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.

12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос, доказав всему человечеству, что нет ничего невозможного, – отмечается в группе Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевском ВКонтакте.

«Этот смелый шаг в неизвестность повернул ход истории, взбудоражил умы и сердца миллионов людей и дал мощнейший толчок развитию науки и техники. Знаменитая улыбка Юрия Алексеевича стала символом мира. Он воплотил в жизнь мечты тысяч жителей Земли о покорении космоса и подарил радость торжества от преодоления человечеством земного притяжения», – говорится в публикации.

Жизненный путь Ю.А. Гагарина оборвался неожиданно и трагично, но его величайший подвиг по сей день помнят и чтят. И сейчас космонавтика развивается во многом благодаря его смелости и отваге и техническому гению нашего великого конструктора Сергея Павловича Королёва.

В проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» мы подробно рассказывали о том, как Ю.А. Гагарин был связан с Рязанью.