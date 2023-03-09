9 марта – день рождения Юрия Гагарина

9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области родился первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.
12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос, доказав всему человечеству, что нет ничего невозможного, – отмечается в группе Музей К.Э. Циолковского в селе Ижевском ВКонтакте.
Жизненный путь Ю.А. Гагарина оборвался неожиданно и трагично, но его величайший подвиг по сей день помнят и чтят. И сейчас космонавтика развивается во многом благодаря его смелости и отваге и техническому гению нашего великого конструктора Сергея Павловича Королёва.
В проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» мы подробно рассказывали о том, как Ю.А. Гагарин был связан с Рязанью.
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