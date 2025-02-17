7info подводит итоги розыгрыша билетов на моноспектакль-концерт Константина Райкина

Уже завтра 7info подведет итоги конкурса, в котором победитель получит два билета на уникальный моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое» (12+).

20 февраля в 19:00 в Рязанской филармонии состоится незабываемый вечер Народного артиста России и художественного руководителя театра «Сатирикон». Константин Райкин поделится со зрителями своими самыми сокровенными историями из детства, творческого пути и расскажет о влиянии своего отца, легендарного Аркадия Райкина.

Программа вечера — это не просто чтение стихов, а глубоко личное повествование, пронизанное тонким юмором и неповторимым обаянием великого мастера. Константин Райкин исполнит любимые стихи великих поэтов, заставит зрителей задуматься и проникнуться искренностью его выступления.

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Знаменитый Народный артист СССР Богдан Ступка, посетивший подобный концерт незадолго до своей кончины в 2012 году, оценил выступление Райкина так: «Никто в мире так не читает (надо понимать играет) стихи как Константин Райкин!».