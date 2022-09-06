7 сентября эфир канала ОТР посвятят Рязанской области

В среду, 7 сентября, Общественное телевидение России посвятит значительную часть эфира Рязанской области – региону с развитой промышленностью и сельским хозяйством, с богатой культурой и традициями. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Рязань – один из самых древних городов России, ей почти 1000 лет. В регионе сохранились исторические достопримечательности и развивается современная промышленность. А богатые полезными ископаемыми недра соседствуют с уникальной природой Окского биосферного заповедника и национального парка «Мещёрский».

Рязанщина – колыбель российских десантных войск и малая родина поэта Сергея Есенина, та самая «страна берёзового ситца» как символ русской души. Здесь также родились отец космонавтики Константин Циолковский, первый российский Нобелевский лауреат, врач и ученый Иван Павлов, биолог и селекционер Иван Мичурин, создатели ядерного щита России братья Уткины и многие другие.

7 сентября в течение всего дня эфир ОТР будет посвящен Рязанской области. Чем живет регион сегодня, как развиваются промышленность и сельское хозяйство, какие достопримечательности привлекают сюда сотни тысяч туристов — об этом и многом другом зрители узнают в выпусках программы «ОТРажение», а также в документальных фильмах.

В 19:20 начнется интервью временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова, с которым беседовала Оксана Галькевич.