68-летний мужчина погиб на Новгородском производстве по переработке вторсырья

В пятницу. 9 апреля, на новгородском производстве по переработке вторичного сырья погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщают «53 новости».

На станке мужчина получил смертельные травмы головы. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Кроме того, ведомство даст оценку тому, как на предприятии соблюдаются требования законодательства по охране труда. Прокуратура также проконтролирует устранение нарушений, которые привели к трагедии.

— При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — отметили в ведомстве.

Ситуацию взял на контроль прокурор Новгородской области.