52% жителей Рязани не готовы отказаться от пластика — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, готовы ли жители Рязани отказаться от пластиковых пакетов.

52% опрошенных не готовы поддерживать экологические инициативы и приобретать полезные привычки в ущерб своему комфорту. Они считают, что полиэтиленовые и пластиковые пакеты — это очень удобно, и не хотят отказываться от них. Эта группа не верит в перспективность экодвижения, ведь от усилий одного отдельного человека, по их мнению, ничего не изменится.

«Пакеты как делали, так и будут делать, огромное производство не остановится», — убеждена Виктория.

39% респондентов не против отказаться от использования полиэтилена, целлофана и активно ищут им замену. Вместо предложенного на кассе пакета можно взять с собой сумку или шоппер. Это удобно и экологично, ведь они сделаны из плотного материала, который не порвется на выходе из магазина и прослужит еще долго.

«Раньше постоянно из супермаркета кучу пакетов приносил. Сейчас вообще не пользуюсь ими, хожу с сумкой и экомешочками для овощей», — рассказывает Денис.

Оставшиеся участники опроса еще не решили, стоит ли отказываться от пластиковых пакетов, и не дали однозначного ответа.