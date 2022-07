5 июля 2006 года в автокатастрофе погибли принц и принцесса государства Тонга

7info публикует обзор событий, произошедших в разные годы 5 июля.

5 июля 1881 года в Египте под Луксором обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов.

Речь идёт о фараонах Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого.

Гробницу обнаружили в 1871 году братья Ахмед, Сулейман и Мухаммед Абд аль-Рассул, которые скрыли эту находку, чтобы беспрепятственно распродавать артефакты. Наконец их действия привлекли внимание Гастона Масперо, который был тогда директором Египетского музея в Каире и председателем Верховного египетского совета по древностям.

Масперо совершил поездку в конце мая 1881 года в Верхний Египет, чтобы расследовать это дело. Тем не менее, только 25 июня 1881 года один из братьев признался в обнаружении гробницы и 5 июля провёл к гробнице экспедицию музея во главе с Эмилем Бругшем, бывшим помощником Масперо. Чтобы не допустить дальнейшего разграбления, Бругш действовал очень быстро. В течение 48 часов все находки были погружены на корабль и отправлены в Каир. В этой спешке было решено отказаться от документации находок, что в настоящее время рассматривается как большое упущение.

В 1998 году Институт египтологии и коптологии при Мюнстерском университете совместно с Отделом египтологии Российской академии наук предприняли дальнейшие исследования. Профессор Эрхарт Грефе провел новые раскопки, в ходе которых были обнаружены новые находки. Степень разрушения многих из этих объектов указывает на грубое обращение во время раскопок экспедиции Бругша.

5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою первую песню

Владелец мемфисской фирмы звукозаписи Sun Records Сэм Филлипс пригласил Элвиса Пресли, гитариста Скотти Мура и контрабасиста Билла Блэка для демонстрационной записи: Филлипсу хотелось услышать, на что был способен 19-летний Пресли, в частности, услышать, как будет звучать его голос с плёнки. Поначалу ничего выразительного не выходило, после записи множества дублей баллад «I Love You Because» и «Harbour Lights», было решено сделать перерыв. Тут Пресли стал наигрывать на гитаре «That’s All Right», к нему присоединились Блэк и Мур. Этой блюзовой композиции музыканты придали неожиданный ритм. Услышавший игру в студии, Филлипс спросил музыкантов, что они играют. Те признались, что сами не знают. Филлипс попросил их начать песню сначала; после нескольких проб песня была записана. Филлипса особенно поразило то, что Пресли знал негритянскую блюзовую музыку, на которой он сам специализировался. Кроме того, он был озадачен стилем, который в то время нельзя было категоризовать в рамках ни блюза, ни кантри, ни поп-музыки (позже этот стиль будет назван рокабилли). На следующий день Филлипс пригласил знакомого диск-жокея послушать сделанную запись. В результате тот попросил дать ему песню для его радиопрограммы. На радио успех песни был моментальным: пришло множество писем и телеграмм слушателей. Это побудило Филлипса задуматься о выпуске сингла с песней. Несколько дней спустя в том же стиле была записана «Blue Moon Of Kentucky» — кантри-хит Билла Монро 1946 года, — которая пошла на обратную сторону сингла «That’s All Right».

5 июля 1971 года в США избирательные права предоставлены лицам от 18 лет

Ранее голосовать в США могли только люди, достигшие 21 года.

5 июля 2006 года в автокатастрофе в районе Сан-Франциско (США) погибли принц и принцесса островного государства Тонга — 56-летний Ту`ипелехаке и 46-летняя Каимана.

о предварительным данным, авария произошла по вине 18-летней водительницы автомобиля Ford Explorer, которая двигалась с большой скоростью и пыталась обогнать Ford Mustang, в котором находились принц и принцесса. После столкновения их автомобиль перевернулся несколько раз, пассажиры погибли несмотря на то, что были пристегнуты. Полиция задержала водительницу Ford Explorer по подозрению в непредумышленном убийстве, пока не известно, стало ли причиной её неосторожной езды алкогольное опьянение. Принц и принцесса Тонго совершали поездку по Калифорнии, чтобы встретиться с представителями тонганской общины в США и обсудить с ними планируемые на их родине политические реформы.