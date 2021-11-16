34% жителей Рязани заботятся о личных границах — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, знают ли жители Рязани, как отстаивать личные границы.

34% опрошенных считают, что личные границы — это то, что необходимо любому человеку, независимо от возраста. Ведь довольно часто нам приходится сталкиваться с грубыми, бесцеремонными, уставшими от жизни людьми. И чтобы сохранить ментальное здоровье, важно знать, как правильно отстаивать личные границы.

49% признаются, что им сложно давать отпор тем, кто не считается с другими. Таким людям не хватает внутренней силы, ресурса, чтобы отстоять себя и свое мнение. Избегание конфликтных ситуаций, игнорирование проблемы могут вылиться в серьезные психологические зажимы.

Оставшиеся участники опроса никогда не задумывались над вопросами личных границ и не дали однозначного ответа на вопрос.

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