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Среда, 2 марта, 2022

34 автомобиля медслужбы в 2022 году приобретут для сельских районов Рязанской области

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34 автомобиля медслужбы в 2022 году приобретут для сельских районов Рязанской области

7info

34 автомобиля медслужбы в 2022 году приобретут для сельских районов Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Обновление автопарка медицинских организаций проходит ежегодно. С 2019 по 2021 годы в Рязанский регион поставлено 73 автомобиля скорой медицинской помощи классов «В» и «С», один из них на базе «Форд- Транзит», 74 автомобиля «Медицинская служба» на базе автомобиля «Лада Ларгус».

Очередная поставка будет в текущем году. Это автомобили для доставки пациентов в медицинские организации и доставки медиков для обслуживания домашнего вызова в количестве 34 единиц.

Обновить автопарк смогут 12 межрайонных больниц и межрайонных медицинских центров. В числе автомобильных марок «Лада Ларгус», «Нива», «УАЗ» и «УАЗ Патриот».

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Мероприятия проводятся в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

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