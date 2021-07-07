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Среда, 7 июля, 2021
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28-летнего рязанца осудили за изнасилование пожилой родственницы

Елена Лобанова
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В Рязани осудили 28-летнего мужчину, который изнасиловал пожилую родственницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Ранее неоднократно судимого мужчину признали виновным в изнасиловании (ч.1 ст. 131 УК РФ) и совершении иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Следователи выяснили, что 1 марта 2021 пьяный мужчина изнасиловал пожилую родственницу и совершил против нее иные насильственные действия сексуального характера. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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