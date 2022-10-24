Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

24 октября в России отмечается День спецназа

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Источник: страница Александра Бастрыкина ВКонтакте

24 октября в России профессиональный праздник отмечают те, кто проходит службу в силовых подразделениях специального назначения всех военных структур страны.

Весь личный состав подразделений спецназа России поздравил председатель СКР Александр Бастрыкин.

По его словам, подразделения спецназа всегда находятся на «острие ножа», лицом к лицу встречаются с проявлениями зла.

Александр Бастрыкин: «Мужество, отвага, храбрость, чистое сердце и холодный рассудок – постоянные спутники бойцов спецподразделений! Именно спецназ предотвращает террористические угрозы, занимается ликвидацией противозаконных формирований и захватом преступников, участвует в других особо важных операциях, в том числе и на территориях других государств»

Глава ведомства пожелал бойцам специальных подразделений благополучия, крепкого здоровья и успехов на благо Родины.

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