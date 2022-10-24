24 октября в России отмечается День спецназа

24 октября в России профессиональный праздник отмечают те, кто проходит службу в силовых подразделениях специального назначения всех военных структур страны.
Весь личный состав подразделений спецназа России поздравил председатель СКР Александр Бастрыкин.
По его словам, подразделения спецназа всегда находятся на «острие ножа», лицом к лицу встречаются с проявлениями зла.
Глава ведомства пожелал бойцам специальных подразделений благополучия, крепкого здоровья и успехов на благо Родины.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram