22 августа пройдут общественные обсуждения по благоустройству площади Победы и Малого шоссе в Рязани

Горожан и сообщества Рязани приглашают к участию в обсуждении проекта в 18 часов. Эта территория победила в народном голосовании в Железнодорожном районе.

В основу проекта лягут идеи и предложения по благоустройству территории. Об этом сообщает администрация Рязани.

Встреча пройдёт на площадке перед входом в Центральную библиотеку им. С.А. Есенина по адресу: Первомайский проспект, д. 74 к. 1.

Вопросы по участию в обсуждениях можно уточнить в управлении общественных отношений городской мэрии по телефонам: 95-69-15 и 95-69-16.

Возрастное ограничение 16+