21% жителей Рязанской области точно останутся без новогоднего корпоратива — опрос

17% работающих жителей Рязанской области признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 50% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка. Только для 33% корпоративы – регулярная практика. Таковы результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

49% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%). Еще 30% жителей региона отмечают, что компания пока не определилась, а 21% точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (35%) и отсутствием бюджета на праздник (32%). Кроме того, 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

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51% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 31% — онлайн. Еще 18% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (52%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 30% будут отмечать в клубе или лофте, а 12% — в офисе.

35% респондентов сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 38% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 27% — только за счет сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).