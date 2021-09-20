19% жителей Рязанской области боятся потерять работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди трудоспособного населения Рязанской области и выяснила, опасаются ли они увольнения в ближайшее время.

По данным опроса, сразу 19% жителей Рязанской области считают, что им угрожает увольнение. Еще 76% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 5% затруднились ответить.

В третьем квартале работники из Рязанской области чаще боятся потерять работу: так, во втором квартале увольнения опасались лишь 12% опрошенных, а не видели для себя такого риска 82%, — комментирует Анна Осипова, представитель hh.ru.

Индекс стабильности на текущем месте работы у жителей региона существенно снизился: с 0,57 во втором квартале 2021 года до 0,35 в третьем квартале — то есть, в целом респонденты чувствуют себя на текущей работе гораздо менее уверенно, чем раньше. Кстати, во втором квартале по индексу стабильности на текущей работе Рязанская область занимала второе место в стране, а сейчас – лишь 46-е.

По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Лидерами по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения, в третьем квартале стали Липецкая область (28%), Ярославская область (27%) и Тверская область (26%). И наоборот: тех, кто не считает, что может быть уволен в ближайшее время, больше всего в Кировской области (89%), Пензенской области (84%) и Брянской области (83%).

Средний по стране индекс стабильности на текущем месте вырос с 0,39 во втором квартале 2021 года до 0,42 в третьем квартале. Наиболее высокий показатель наблюдается в Кировской (0,63), Пензенской (0,58) и Астраханской (0,55) областях, наиболее низкий – в Липецкой (0,24).

В разрезе профессиональной принадлежности наиболее высокая доля тех, кто боится увольнения, наблюдается среди представителей сфер «Инсталляция и сервис» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Закупки» (по 25%). Респондентов, которые не испытывают угрозы увольнения, больше всего в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (77%), «Информационные технологии, телеком» и «Наука, образование» (по 76%).