0.4 C
Рязань
Среда, 6 апреля, 2022

18-летняя рязанка попала в больницу после драки со сверстницей у ТРЦ «М5 Молл» 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

18-летняя рязанка попала в больницу после драки со сверстницей у ТРЦ «М5 Молл» 

Александр Ильин

В Рязани 18-летнюю девушку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями после драки с 17-летней школьницей у ТРЦ «М5 Молл», сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

- Реклама -

По информации полиции, между подростками случился словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате драки 18-летняя девушка получила телесные повреждения.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, после окончания лечения ей назначат судмедэкспертизу для установления степени тяжести нанесённого здоровью вреда. По её результатами примут процессуальное решение. 

По факту инцидента полиция проводит проверку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРязанца приговорили к реальному сроку за езду в пьяном виде
Комментарии для сайта Cackle