18-летняя рязанка попала в больницу после драки со сверстницей у ТРЦ «М5 Молл» 

В Рязани 18-летнюю девушку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями после драки с 17-летней школьницей у ТРЦ «М5 Молл», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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По информации полиции, между подростками случился словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате драки 18-летняя девушка получила телесные повреждения.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, после окончания лечения ей назначат судмедэкспертизу для установления степени тяжести нанесённого здоровью вреда. По её результатами примут процессуальное решение.

По факту инцидента полиция проводит проверку.