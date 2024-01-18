Четверг, 18 января, 2024
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18 января в России: Крещенский сочельник и народные приметы

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18 января 2024 года в России отмечается Крещенский сочельник, канун великого христианского праздника Крещения Господня. В этот день православные христиане соблюдают строгий пост, молятся и готовятся к предстоящему таинству.

В народе Крещенский сочельник называли «Голодным вечером» или «Голодною кутьёй». В этот день принято поститься, не есть мясную, молочную и жирную пищу. Вечером на столе ставится постная кутья из риса или пшеницы с сухофруктами и орехами.

Крещенский сочельник также является днем, когда принято гадать. Существует множество гаданий, которые проводятся в этот день. Например, девушки гадали на суженого, бросая в воду кольцо или ключи.

Кроме того, в Крещенский сочельник принято гадать на погоду. По народным приметам, если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель. Снегопад 18 января — добрый знак. Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень — средней, вечером — поздней.

Вот некоторые другие народные приметы на 18 января:

Если на Крещенский сочельник собаки часто лают, то будет много дичи.

Сияющие звезды на небе в Крещенскую ночь — к хорошему хлебу.

Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.

Крещенский сочельник — это особенный день, наполненный традициями и верованиями. В этот день люди молятся, гадают и готовятся к предстоящему празднику Крещения Господня.

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