17-летнему жителю Рыбного инспекторы выписали сразу 4 административных протокола

17-летний водитель «Лады Приоры» не имел полиса ОСАГО и нарушил правила остановки и стоянки. Подробностями поделились в УМВД по Рязанской области.

В центре Рязани сотрудники отдельного батальона ППС УМВД по Рязанской области заметили нарушение правил парковки водителем «Лады Приоры».

При проверке документов выяснилось, что находящемуся за рулём молодому человеку 17 лет. Права управления транспортным средством у него не было. Также не оказалось у водителя полиса ОСАГО.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Машину задержали, а рыбновца отстранили от управления транспортным средством.

Также инспекторы составили протоколы о нарушении тонировки, за отсутствие полиса ОСАГО и нарушении правил остановки или стоянки.