16 октября в России профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства

В воскресенье, 16 октября, в России – День работников дорожного хозяйства.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Елена Мирошкина поздравила ветеранов и работников дорожной отрасли с профессиональным праздником.

Елена Мирошкина: «На Ваших плечах лежит тяжёлый, но очень необходимый труд. От качества Вашей работы зависят комфорт и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Ваш профессионализм, деловые качества и трудолюбие – залог дальнейшего развития дорожной сети Рязанской области»

Исполняющая обязанности министра поблагодарила всех, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится на благо общего дела. Елена Мирошкина пожелала работникам дорожного хозяйства здоровья, удачи и благополучия.

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