16 октября в России профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства

В воскресенье, 16 октября, в России – День работников дорожного хозяйства.
И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Елена Мирошкина поздравила ветеранов и работников дорожной отрасли с профессиональным праздником.
Исполняющая обязанности министра поблагодарила всех, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится на благо общего дела. Елена Мирошкина пожелала работникам дорожного хозяйства здоровья, удачи и благополучия.
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