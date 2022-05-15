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14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта

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14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта

7info

В субботу, 14 мая, на стадионе ЦСК в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

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В праздничном мероприятии приняли участие школьники, студенты, действующие спортсмены, ветераны. Парад открытия возглавил судья всероссийской категории, председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Рязанской области Илья Крючков.

Участников приветствовали депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, замминистра физкультуры и спорта региона Игорь Мишин.

Кроме состязания по различным видам спорта, состоялось торжественное вручение удостоверений о присвоении спортивных званий, знаков ГТО.

14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта
14 мая в Рязани прошёл областной День здоровья и спорта

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