Жительница поселка Калинино в Чувашии Екатерина Келяшова, которой сейчас 102 года, ответила на вопрос о секрете долголетия, пишет «Про Город».

«Я никогда не жаловалась, что мне тяжело, что денег не хватает. Это не главное! Что Бог посылал, то и принимала безропотно», – призналась женщина.

Келяшова всю жизнь прожила в деревне и занималась тяжелым физическим трудом.

«Приходилось и лес валить, и укладывать бревна на телеги, и на торфяниках трудиться. Никакая работа меня не пугала. Да и кто если не мы, женщины, мог это делать?» – рассказала пенсионерка.

Она вышла замуж за мужчину, у которого было пятеро детей. Семья вырастила всех ребятишек. Сейчас женщина счастливая бабушка, прабабушка и прапрабабушка