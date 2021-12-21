100 миллионов на развитие спорта поступят в Рязанскую область в течение трёх лет

В течение трёх лет Рязанская область получит дополнительные средства на развитие спорта в объёме 100 млн руб. Такое заявление сделал депутат Госдумы от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В 2022 и 2023 года из федерального бюджета в Рязанскую область поступят 20 млн руб., в 2024 году – 60 млн руб. Соответствующее предложение одобрено Комиссией ФС РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде.
Финансирование направят на реализацию в регионе федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт»). Он предусматривает выстраивание взаимодействия с частными инвесторами.
За счёт дополнительно полученных ассигнований в Рязанской области в 2022 и 2023 годах планируется построить две спортивные «умные» площадки. Они будут оборудованы технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi. На площадках каждый сможет с комфортом заниматься спортом, в том числе в режиме онлайн. Ожидается, что создание таких объектов сделает занятия спортом еще более доступным. В 2024 году в рамках проекта в регионе будет открыт модульный спортивный зал.
По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, развитие спорта является одним из приоритетов социальной политики региона.