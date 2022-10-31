Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

1 ноября в Рязанском регионе ожидается порывистый ветер

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Изображение от wirestock на Freepik

Во вторник, 1 ноября, жителей Рязанской области ждёт облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днём преимущественно без осадков. Прогноз синоптиков Рязанского гидрометцентра приводит региональное Главное управление МЧС.

Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Ночная температура воздуха по области от минус 2 до плюс 3 градусов, дневная – от нуля до плюс 5 градусов.

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