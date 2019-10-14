Разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом

ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли:

– 8 июня 2019 года, примерно в 16:08, около дома 15 строение 1 по улице Бирюзова.

Здесь рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на мужчину, который по предварительной информации переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы, от которых затем скончался в больнице.

– 17 августа 2019 года, примерно в 21:15, на 69-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань.

В это время автомобиль «БМВ» столкнулся с «Хенде Солярис». В результате водители иномарок и три пассажира «Хенде Солярис» получили травмы различной степени тяжести.

– 14 сентября 2019 года, примерно в 20:20, около дома 31А по Московскому шоссе.

Житель Тульской области на автомобиле «Фольксваген Туарег» сбил рязанца, переходившего по предварительной информации дорогу в неположенном месте. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

Очевидцев ДТП и всех, кто владеет информацией об этих происшествиях, просят обращаться в Отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-74-99, 29-72-56.

