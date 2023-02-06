Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке

В Рязанском цирке дан старт новому приключенческому шоу «Загадка старой игрушки». Публика встретила представление бурными аплодисментами и шквалом оваций.

Грациозные и величественные тигры, захватывающие и умопомрачительные трюки, сказочная трансформация, экзотические животные, яркие авторские костюмы, световое и музыкальное оформление и, конечно, обескураживающие клоуны легко покорили сердца радушного зрителя!

Желаем артистам здоровья и неиссякаемого задора на гастролях в Рязани!

Программа «Загадка старой игрушки» в Рязанском цирке продлится до 26 февраля.

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