Понедельник, 6 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке

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В Рязанском цирке дан старт новому приключенческому шоу «Загадка старой игрушки». Публика встретила представление бурными аплодисментами и шквалом оваций.

Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке

Грациозные и величественные тигры, захватывающие и умопомрачительные трюки, сказочная трансформация, экзотические животные, яркие авторские костюмы, световое и музыкальное оформление и, конечно, обескураживающие клоуны легко покорили сердца радушного зрителя!

Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке

Желаем артистам здоровья и неиссякаемого задора на гастролях в Рязани!

Программа «Загадка старой игрушки» в Рязанском цирке продлится до 26 февраля.

Возрастное ограничение 0+

Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке
Зрители встретили шквалом оваций новое шоу в Рязанском цирке

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