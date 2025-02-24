Зимний рыбатлон-2025 в Рязани все же удалось провести

Многострадальный рязанский зимний рыбатлон-2025, который переносился дважды из-за теплой погоды и до последней недели вообще был под вопросом, все же состоялся. Самые стойкие и терпеливые рыбатлонисты — рыбаки и лыжники — собрались на 2-м Борковском карьере в Рязани в отличную, безветренную и солнечную погоду 22 февраля.

На этом водоеме в черте города зимние соревнования прошли впервые, и, надо сказать, мелкий окунь в обед клевал весьма неплохо. Несколько рыбаков справились с первой рыбой в течение десяти минут. В итоге чемпионом стала команда, представляющая Коломну и Рязань. Ярослав Егоршин и Иван Куляев поймали две рыбы и пробежали два лыжных круга за 17 минут 13 секунд. 2 место — Алексей Мезенцев/Александр Гавердовский (Рязань) — 19:27. 3 место — Евгений Остроумов/Роман Мирионков (Рязань) — 20:58.

Среди девушек лучшими в составе команд стали Алена Новикова, Ирина Мефодина и Вероника Владыкина. Впервые был определен и лучший лыжник после масс-старта. Им стал рязанец Максим Микалин. Призы получили 25 человек! Теперь зимний рыбатлон переезжает в Башкортостан, где 15 марта пройдут соревнования. В Рязани летний сезон рыбатлона начнется в середине мая.

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Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».