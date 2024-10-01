Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Журналистка Александра Баязитова попросила Владимира Путина о помиловании, пишет Baza.

Уроженка Рязани рассказала в письме, что сейчас находится в исправительной колонии №1 во Владимирской области, до этого сидела в СИЗО во Владимире.

По словам Баязитовой, в колонии ей не смогли подобрать форменную одежду, Александра опасается, что в дальнейшем администрация учреждения засчитает её вид как нарушение режима и использует это в качестве основания в отказе от УДО.

Баязитова также сообщила, что написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина.

В конце ноября 2023 года Баязитова получила 5 лет лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.