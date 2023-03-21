Вторник, 21 марта, 2023
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Жулин рассказал новые подробности о состоянии Костомарова

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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал порталу teleprogramma.pro новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

По ее словам, спортсмен по-прежнему находится в тяжелой ситуации.

«Я знаю, что Ромка — очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует», — подчеркнул Жулин.

Собеседник издания подчеркнул, что в будущем еще предстоит разобраться в причинах случившегося с Костомаровым. Сейчас же он призвал молиться и верить в его выздоровление.

Жулин добавил, что поддерживает связь с женой фигуриста.

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