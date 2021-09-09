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Четверг, 9 сентября, 2021
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Жительница Ставрополья скармливала дочери таблетки, чтобы заработать денег

Александр Ильин
Жительница Ставрополья скармливала дочери таблетки, чтобы заработать денег
Фото: соцсети

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На 29-летнюю жительницу Ставрополья, которую подозревают в мошенничестве, завели уголовное дело, пишет КП.

Женщина имела аккаунт в Instagram, куда выкладывала видео, как её якобы больная дочь принимает таблетки. Кроме того, мать девочки устраивала денежные сборы на выдуманное лечение. Каждый раз фигурировал новый недуг. 

Ложь жительницы Ставрополья обнаружили её земляки, когда по соцсетям начали массово рассылаться сообщения о новом сборе денег. 

«У меня большой кредит. В залоге квартира» — говорила женщина в полиции.

Бывший муж подозреваемой намерен забрать девочку в свою семью. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят».

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