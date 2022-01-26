Жительницу Шацкого района, которая забыла годовалую дочь в машину, обязали излечиться от наркомании

В Шацком районе Рязанской области осудили 42-летнюю местную жительницу, которая забыла в автомобиле свою годовалую дочь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 8 января 2020 года женщина отнесла ребёнка в салон машины без верхней одежды, продуктов питания. Девочка два часа находилась одна в автомобиле, что создавало опасность для ее жизни, уточнили в ведомстве.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой района, возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ.

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Приговором мирового судьи судебного участка № 58 женщине назначили штраф, обязали пройти лечение от наркомании, медицинскую, социальную реабилитацию.