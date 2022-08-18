Жительницу Рязани будут судить за нападение с ножом на сожителя

48-летняя женщина в ходе пьяной ссоры нанесла потерпевшему резаные раны кисти руки и ранение грудной клетки.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что конфликт произошёл в общежитии на улице Попова в Рязани. Во время распития спиртного между сожителями произошла ссора и мужчина начал избивать женщину.

Та схватила со стола два кухонных ножа и стала хаотично размахивать ими перед сожителем. Мужчина вырвал один нож из рук женщины, получив резаные раны кисти.

Вторым ножом подозреваемая умышленно нанесла удар в грудную клетку потерпевшего. Увидев кровь из раны, женщина испугалась и, выбежав на улицу, остановила патруль полиции и сообщила о случившемся. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, мужчину оперативно доставили в больницу и прооперировали.

Прокуратура Советского района Рязани направила уголовное дело в суд.