Жительнице Касимова Вере Жаровой исполнилось 100 лет

11 июля жительница Касимова, труженица тыла Вера Жарова встретила столетний юбилей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Когда началась Великая Отечественная война, Вере было почти 17 лет. Вместе со своими сверстниками она рыла в районе деревни Николаевки бывшего Елатомского района противотанковые окопы, траншеи под огневые точки. В 1942 году она стала работать в Касимовском дорожном участке № 40, который отвечал за содержание переправы через Оку. Позже девушка освоила специальность бухгалтера. С 1946 года Вера Жарова работала на Касимовской нефтяной базе. А выйдя на заслуженный отдых, более 20 лет возглавляла организацию ветеранов предприятия.

Уже в преклонном возрасте, пятнадцать лет назад, Вера Ивановна перенесла тяжёлое заболевание. Спас ей жизнь профессор, заслуженный врач России Евгений Куликов. В день рождения он приехал поздравить свою пациентку:

— На лекциях в университете часто рассказываю своим студентам о случае с Верой Ивановной. Она пример, как с помощью медицины можно победить тяжелую болезнь уже в преклонном возрасте и дожить до ста лет, — говорит медик.

Сама юбилярша говорит: дожила до столетия она благодаря Куликову.

— У Евгения Петровича голова светлая, а руки золотые, – говорит Вера Ивановна.