Жительница Михайлова получила 9 лет за убийство знакомого

Собранные Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 20 февраля 2024 года в городе Михайлове Рязанской области при распитии спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры, где происходило застолье, нанесла гостю удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался.

Женщина была задержана и на основании ходатайства следователя заключения под стражу.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.