Жительница Касимова Валентина Шуклина отметила 90-летний юбилей

13 марта свой 90-летний юбилей отпраздновала Валентина Петровна Шуклина. Об этом сообщил сайт Думы Касимовского муниципального округа Рязанской области.

Поздравить юбиляршу приехали первый заместитель председателя Думы Григорий Данилов, представители администрации и Совета ветеранов.

Валентина Петровна родилась в Касимове. В 1954 году окончила школу, затем работала на фабрике, после чего поступила в индустриальный техникум на мебельное отделение, которое окончила в 1958 году.

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По распределению 11 лет трудилась в Удмуртии начальником планового отдела, в 1969 году вернулась в Касимов, вышла замуж и родила двоих детей.

После переезда работала в плановом отделе судоремонтного завода, затем — в контрольном пункте порта Московского речного пароходства. В 1990 году вышла на пенсию, но еще два года продолжала трудиться.

Сегодня Валентина Петровна — заботливая мама, бабушка и прабабушка. У нее четверо внуков и пятеро правнуков.