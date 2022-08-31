Среда, 31 августа, 2022
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Жителя Сараевского района осудят за попытку убить знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Сараевского района, 1990 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено 25 апреля 2022 года в Сараевском районе. Двое нетрезвых мужчин поссорились из-за женщины, обвиняемый ударил оппонента ножом в шею.

Пострадавший потерял сознание. Решив, что он мёртв, злоумышленник сбежал.

— Потерпевшему была оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направят в суд.

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