Жителя Сапожка осудят за убийство пожилого родственника

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя р. п. Сапожок, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено в Сапожке 25 января 2023 года. Нетрезвый мужчина, посчитав, что пожилой родственник украл у него деньги, избил его до смерти.

На время следствия задержанный помещён в СИЗО.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.