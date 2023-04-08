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Суббота, 8 апреля, 2023
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Жителя Сапожка осудят за убийство пожилого родственника

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People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя р. п. Сапожок, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено в Сапожке 25 января 2023 года. Нетрезвый мужчина, посчитав, что пожилой родственник украл у него деньги, избил его до смерти.

На время следствия задержанный помещён в СИЗО.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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