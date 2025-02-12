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Image by Nino Carè from Pixabay
Происшествия

Жителя Рязанской области задержали за изнасилование 44-летней женщины

Алексей Самохин

В Рязанской области 48-летнего жителя Клепиковского района задержали за изнасилование. Касимовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, в январе 2025 года в Спас-Клепиках нетрезвый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней потерпевшей.

Подозреваемого установили и задержали. Расследование уголовного дела продолжается. 

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