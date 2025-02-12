Жителя Рязанской области задержали за изнасилование 44-летней женщины

В Рязанской области 48-летнего жителя Клепиковского района задержали за изнасилование. Касимовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в январе 2025 года в Спас-Клепиках нетрезвый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней потерпевшей.

Подозреваемого установили и задержали. Расследование уголовного дела продолжается.