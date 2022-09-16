Жителя Красногорска буду судить за свастику на памятнике «Рубеж обороны Москвы»

Перед судом предстанет житель города Красногорска Московской области после осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы», сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске нарисовал на памятнике «Рубеж обороны Москвы» свастику и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.
Уточняется, что обвиняемый дал следователю признательные показания. С его участием проведены проверки показаний на месте и комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.
Также уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.