Жителя Красногорска буду судить за свастику на памятнике «Рубеж обороны Москвы»

Перед судом предстанет житель города Красногорска Московской области после осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы», сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске нарисовал на памятнике «Рубеж обороны Москвы» свастику и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.

«Завершено расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных с использованием сети «Интернет»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый дал следователю признательные показания. С его участием проведены проверки показаний на месте и комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.

Также уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.