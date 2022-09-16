Пятница, 16 сентября, 2022
7info

Жителя Красногорска буду судить за свастику на памятнике «Рубеж обороны Москвы»

На главнуюНовости мира
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Перед судом предстанет житель города Красногорска Московской области после осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы», сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в ночь на понедельник вандал в маске нарисовал на памятнике «Рубеж обороны Москвы» свастику и сжег венок на Вечном огне в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.

«Завершено расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных с использованием сети «Интернет»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый дал следователю признательные показания. С его участием проведены проверки показаний на месте и комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.

Также уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7