Жителя Касимова осудили за нетрезвое вождение и насилие в отношении росгвардейца

Житель Касимова предстал перед судом за повторный случай нетрезвого вождения и применение насилия в отношении росгвардейца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Собранные Касимовским МСО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого мужчины. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии и управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного преступления. Установлено, что в сентябре 2023 года мужчина сёл пьяным за руль. В таком состоянии он ездил по улицам Касимова, пока его не заметили сотрудники Росгвардии. Мужчина, пытаясь скрыться, подсудимый применил в отношении одного из них насилие. Кроме того, в ноябре 2023 года подсудимый вновь был задержан сотрудниками полиции за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.