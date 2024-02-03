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Жителя Касимова осудили за нетрезвое вождение и насилие в отношении росгвардейца

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Изображение от Freepik
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Житель Касимова предстал перед судом за повторный случай нетрезвого вождения и применение насилия в отношении росгвардейца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Собранные Касимовским МСО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого мужчины. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии и управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного преступления. Установлено, что в сентябре 2023 года мужчина сёл пьяным за руль. В таком состоянии он ездил по улицам Касимова, пока его не заметили сотрудники Росгвардии. Мужчина, пытаясь скрыться, подсудимый применил в отношении одного из них насилие. Кроме того, в ноябре 2023 года подсудимый вновь был задержан сотрудниками полиции за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. 

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, автомобиль осужденного конфискован, — говорится в сообщении.

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