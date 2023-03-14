Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жителя Касимова обвинили в дискредитации армии за публикацию в соцсети

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В отношении жителя Касимова Василия Большакова 24 февраля Следственным управлением МВД по Рязанской области возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации Вооружённых сил России.

Поводом стала публикация анекдота ВКонтакте. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката фигуранта Андрея Курятникова. Защитник отметил, что Василий находится дома в Касимове.

Анекдот был опубликован 9 ноября. В тот день министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

В июле прошлого года Касимовский районный суд оштрафовал Большакова на 30 тысяч рублей за комментарии ВКонтакте. Как сказано в постановлении, мужчина «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России».

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