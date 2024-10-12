Жители Тюмени ушли с концерта известной группы из-за шокирующих нарядов

Часть зрителей ушли с концерта SOPRANO Турецкого в Тюмени из-за шокирующих нарядов артистов, пишет 72.RU со ссылкой на очевидцев.

Мероприятие состоялось в минувшую пятницу. Местная жительница пожаловалась, что исполнители крутили голыми ягодицами в блестящих платьях.

Кроме того, ей не понравилось, что артисты орали и все время стояли спиной к зрителям.

Тюменка выразила мнение, что подобными действиями музыканты опозорили филармонию, а место таким композициям в кабаках».

По данным издания, одна из зрительниц привела на концерт сына, чтобы тот послушал классическую музыку. Подросток был шокирован происходящим.