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Воскресенье, 25 июля, 2021
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Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи возле местного завода

Елена Лобанова
Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи возле местного завода
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Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи, которые появились возле стен местного завода. Об этом сообщил один из местных в социальных сетях

Не так давно возле завода «Ибредькрахмалпатока» появились странные лужи. Некоторые считают, что это канализация, а другие думают, что это отходы производства. 

— Ходить по дороге рядом просто невозможно. Министерство природопользования и Роспотребнадзор ничего не делают, — говорится в сообщении. 

По его словам, неприятный аромат чувствуется еще с дороги, откуда само село даже не видно. К запаху местные жители уже привыкли, а вот непонятного происхождения луж они опасаются. 

Местный житель подчеркнул, что написал запрос в прокуратуру.

  • Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи возле местного завода
  • Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи возле местного завода
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