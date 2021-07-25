Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи возле местного завода

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Жители села Ибредь Шиловского района пожаловались на зловонные лужи, которые появились возле стен местного завода. Об этом сообщил один из местных в социальных сетях.

Не так давно возле завода «Ибредькрахмалпатока» появились странные лужи. Некоторые считают, что это канализация, а другие думают, что это отходы производства.

— Ходить по дороге рядом просто невозможно. Министерство природопользования и Роспотребнадзор ничего не делают, — говорится в сообщении.

По его словам, неприятный аромат чувствуется еще с дороги, откуда само село даже не видно. К запаху местные жители уже привыкли, а вот непонятного происхождения луж они опасаются.

Местный житель подчеркнул, что написал запрос в прокуратуру.