Жители села Кирицы Спасского района жалуются на новый футбольный стадион, который построили рядом с газораспределительным пунктом

В Следственный комитет Рязанской области обратились жители Кириц Спасского района с просьбой разобраться в опасной ситуации, которая сложилась в связи со строительством нового футбольного поля в селе. Свое обращение они опубликовали в комментариях Telegram-канала СУ СКР по Рязанской области.

Жители сообщают, что стадион построили в непосредственной близости от газораспределительного пункта. Они опасаются, что такое соседство может привести к трагедии.

«По имеющейся информации, организаторы, владельцы спортивного клуба МБУ «СКК», родители молодых спортсменов, а также собственник ГРП на протяжении нескольких лет фактически пренебрегают элементарными нормами безопасности, ходя по лезвию бритвы и игнорируя здоровье и благополучие детей и взрослых, регулярно посещающих футбольные матчи. Они сознательно идут на неоправданный и недопустимый риск, подвергая угрозе жизни и безопасность людей,» — пишут жители Кириц.

Сельчане просят прокуратуру и следственный комитет вмешаться в сложившуюся ситуацию.