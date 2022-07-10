Жители Рязани жалуются на рекламу наркотиков на фасадах домов

Жители Рязани жалуются на рекламу интернет-магазинов наркотиков, которая заполонила фасады домов в городе.

Портал Рязанский формат ВКонтакте обратил внимание на размалёванные краской дома во всех районах города. Закрашивают эти надписи краской, так что почти все дома в Рязани уже изуродованы цветными заплатками.

На запрос в управление МВД по региону редакции ответили, что за текущий год пойманы всего два работника онлайн-магазинов наркотиков, которые разрисовывали стены. Их оштрафовали на 4 и 5 тысяч рублей.

Автор поста отмечает, что без ощутимых приговоров и регулярной поимки вандалов бороться с уродованием городских фасадов будет сложно.

В сообщении говорится, что закрашивают рекламу на домах главным образом школьники в рамках акции «Чистые стены», причём часто тёмной краской на светлых фасадах. Только за первое полугодие подростки закрасили почти 700 таких надписей.