Жители Рязани жалуются на неработающие фонари в городе

Рязанцы в социальных сетях жалуются на отключение светильников на городских улицах.
В некоторых районах, наоборот, уличное освещение работает днём, – пишут граждане в комментариях к публикации в группе Новости Рязани ВКонтакте.
Также, по словам автора публикации, темно во дворах, на проезде Речников, на улицах Горького и Затинная. Светильники не работают.
В комментариях жители города пишут, что в пятницу в Канищево целый день работало уличное освещение. Также рязанцы жалуются на то, что на стадионе «Локомотив» рано отключают прожекторы и нет возможности поиграть в футбол и позаниматься на тренажёрах.
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