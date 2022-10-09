Жители Рязани жалуются на неработающие фонари в городе

Рязанцы в социальных сетях жалуются на отключение светильников на городских улицах.

В некоторых районах, наоборот, уличное освещение работает днём, – пишут граждане в комментариях к публикации в группе Новости Рязани ВКонтакте.

«Всю неделю не получалось попасть в Лесопарк, чтобы вечерком погулять, постоянно было темно. И вот сегодня мы увидели, что там светло, обрадовались, пошли, скорей даже побежали на радостях, что дали свет!!! Но ровно через 5 минут в 20.30 свет отключили. Лесопарк до моста погрузился в мрак. Народ включает фонарики, все шарахаются друг друга. Весело! Что происходит в городе?» – пишет рязанка.

Также, по словам автора публикации, темно во дворах, на проезде Речников, на улицах Горького и Затинная. Светильники не работают.

В комментариях жители города пишут, что в пятницу в Канищево целый день работало уличное освещение. Также рязанцы жалуются на то, что на стадионе «Локомотив» рано отключают прожекторы и нет возможности поиграть в футбол и позаниматься на тренажёрах.

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