Татьяна Проводина

Жители Рязани снова пожаловались на запах в разных районах города

Фото из группы Новости Рязани ВКонтакте

Жители Рязани снова пожаловались на запах в разных районах города.

Пост в группе Новости Рязани ВКонтакте появился сегодня около 8 утра.

В комментариях рязанцы пишут, что неприятный запах в городе появился со вчерашнего вечера, причём в разных районах: Кальное, Железнодорожный район, 4-ый микрорайон Дашково-Песочни, улицы Циолковского и Новая, Дядьково, посёлки Шлаковый и Мирный, Дягилево, Недостоево и Дашки Военные.

Жители города отмечают, что ситуация с качеством воздуха ухудшается в воскресные дни.

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