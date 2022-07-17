Жители Рязани снова пожаловались на запах в разных районах города.

Пост в группе Новости Рязани ВКонтакте появился сегодня около 8 утра.

В комментариях рязанцы пишут, что неприятный запах в городе появился со вчерашнего вечера, причём в разных районах: Кальное, Железнодорожный район, 4-ый микрорайон Дашково-Песочни, улицы Циолковского и Новая, Дядьково, посёлки Шлаковый и Мирный, Дягилево, Недостоево и Дашки Военные.

Жители города отмечают, что ситуация с качеством воздуха ухудшается в воскресные дни.