Жители Рязани смогут подключить домашний интернет от Tele2

Tele2 сообщил о запуске решения «Домашний интернет для абонентов Tele2» в Рязанской области. Оно позволяет клиентам добавить к тарифному плану безлимитный высокоскоростной домашний интернет и цифровое телевидение. Роутер можно приобрести в рассрочку на один или два года. Стоимость услуги на базовой скорости от 100 Мбит/с составляет 300 рублей в месяц.
Tele2 запустила конвергентное решение совместно с компанией «Ростелеком». Главная особенность сервиса заключается в том, что клиенты могут включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и дает пользователям еще больше свободы в управлении услугами связи.
Предложение доступно на популярных тарифных планах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. В Рязанской области доплата за подключение домашнего интернета составит: 300 рублей при скорости в 100 Мбит/сек, 350 рублей при скорости в 200 Мбит/сек или 450 рублей – за 700 Мбит/сек.
Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салоне связи или через цифровые каналы: в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Абонент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования. Если клиенту потребуется роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.