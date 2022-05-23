Жители Рязани смогут подключить домашний интернет от Tele2

Tele2 сообщил о запуске решения «Домашний интернет для абонентов Tele2» в Рязанской области. Оно позволяет клиентам добавить к тарифному плану безлимитный высокоскоростной домашний интернет и цифровое телевидение. Роутер можно приобрести в рассрочку на один или два года. Стоимость услуги на базовой скорости от 100 Мбит/с составляет 300 рублей в месяц.

Tele2 запустила конвергентное решение совместно с компанией «Ростелеком». Главная особенность сервиса заключается в том, что клиенты могут включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и дает пользователям еще больше свободы в управлении услугами связи.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2: «Одним из пилотных регионов, где мы запускали конвергентное решение осенью прошлого года, была Тульская область. Практика показала: новая услуга интересна клиентам – с первых дней число подключений прогрессивно росло, и в первом квартале 2022 года среднемесячный спрос на сервис увеличился на 34%. Мы расширили географию проекта и рады объявить, что теперь подключить себе домашний интернет могут наши клиенты из всех регионов, кольцом окружающих столицу. Отмечу, что добавить услугу удобно в приложении «Мой Tele2» – за несколько касаний пользователь может проверить наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбрать скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования».

Предложение доступно на популярных тарифных планах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. В Рязанской области доплата за подключение домашнего интернета составит: 300 рублей при скорости в 100 Мбит/сек, 350 рублей при скорости в 200 Мбит/сек или 450 рублей – за 700 Мбит/сек.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салоне связи или через цифровые каналы: в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Абонент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования. Если клиенту потребуется роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.