Жители Дягилева почувствовали себя плохо из-за неизвестного запаха

Вечером 18 июля жители Дягилева массово пожаловались на запах неизвестного вещества и проблемы с самочувствием. По сообщениям местных жителей, сначпла они чувствовали странный запах, а затем у них стало закладывать грудь, горло и нос.

Вот что пострадавшие сообщают в группе «Дягилево ВКонтакте»:

— Я в это время шла, не дяходя до стадиона в городке в сторону Забайкальской. Проехала грузовая машина. После неё заложило и грудь и нос и горло. Навстречу шёл мужчина, начал чихать, потом начала чихать и я, вплоть до Забайкальской. Домой пришла, умылась, вроде ничего.. Но запах был на тот момент ненормальный. Щёлочь или кислота. Как медик говорю…

— Больше похоже на перцовый балончик было,уже сталкивалась с ним. Запах газа по-другому пахнет, а это начало першить и нос и горло, как от перца. И со стороны дороги пошло.

— Был сильный запах газа!

Что именно стало причиной случившегося, неизвестно.