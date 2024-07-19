Жители Дягилева почувствовали себя плохо из-за неизвестного запаха Жители Дягилева почувствовали себя плохо из-за неизвестного запаха Госавтоинспекция проводит масштабные рейды в Рязанской области На Рязанскую область надвигаются грозы, дожди и град Под Рязанью обнаружили грибы-«монстры» На пожаре в Приокском пострадал шестидесятилетний мужчина Автор: 7info7 Опубликовано 19.07.2024 10:11 Изображение от benzoix на Freepik Вечером 18 июля жители Дягилева массово пожаловались на запах неизвестного вещества и проблемы с самочувствием. По сообщениям местных жителей, сначпла они чувствовали странный запах, а затем у них стало закладывать грудь, горло и нос. Вот что пострадавшие сообщают в группе «Дягилево ВКонтакте»: — Я в это время шла, не дяходя до стадиона в городке в сторону Забайкальской. Проехала грузовая машина. После неё заложило и грудь и нос и горло. Навстречу шёл мужчина, начал чихать, потом начала чихать и я, вплоть до Забайкальской. Домой пришла, умылась, вроде ничего.. Но запах был на тот момент ненормальный. Щёлочь или кислота. Как медик говорю… — Больше похоже на перцовый балончик было,уже сталкивалась с ним. Запах газа по-другому пахнет, а это начало першить и нос и горло, как от перца. И со стороны дороги пошло. — Был сильный запах газа! Что именно стало причиной случившегося, неизвестно. Читайте также Новости СМИ2 Поделиться: VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Популярные материалы Раскрыты ужасающие факты о парне, сбросившем девочку с 17-го этажа На Театральной площади сняли на видео онаниста Момент жёсткого ДТП около ТЦ «Полсинаут» попал на видео Такер Карлсон сделал удивительное заявление о желаниях Зеленского В Касимовском районе поймали сома весом более 50 кг Под Рязанью обнаружили грибы-«монстры» Последние публикации ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Госавтоинспекция проводит масштабные рейды в Рязанской области 19.07.2024 09:54 На Рязанскую область надвигаются грозы, дожди и град 19.07.2024 08:42 Под Рязанью обнаружили грибы-«монстры» 19.07.2024 08:04 На пожаре в Приокском пострадал шестидесятилетний мужчина 19.07.2024 07:40 В Солотче «треснула» Лысая гора 19.07.2024 07:31 В Рязани хотят ограничить скорость движения на электросамокатах до 20 км/ч 19.07.2024 07:14 Массовую аварию в Приокском устроил 21-летний маршрутчик 18.07.2024 23:02 Фильм «Декабрь» Клима Шипенко презентуют в Рязани 18.07.2024 22:17 На празднике в честь 130-летия Есенина в Константинове ждут артиста Сергея Безрукова 18.07.2024 21:53 Адвокат раскрыли детали конфликта Киркорова и Успенской 18.07.2024 21:29 В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы 18.07.2024 21:22 Диетолог перечислила пять лучших продуктов для укрепления иммунитета 18.07.2024 21:18