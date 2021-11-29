Жителей Рязанской области пригласили на бесплатный просмотр фильма «Выбор Маршала»

1 декабря в Михайловском историческом музее пройдет бесплатный для посетителей показ нового документального фильма «Выбор Маршала». Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения легендарного военачальника Георгия Константиновича Жукова. Начало сеансов в 10:10 и 13:45.

Кинопоказы организованы Музеем Победы в рамках проекта «Территория Победы». В акции примут участие около 100 образовательных и культурных учреждений почти из 50 регионов Российской Федерации, а также Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

Масштабный исторический кинопроект реализован Фондом стратегических инициатив Музея Победы при поддержке АНО «Институт развития интернета». Это история о решениях легендарного советского маршала, принятых им в ходе военной карьеры. В современной, динамичной и доступной для широкой аудитории форме фильм расскажет об уделе всех великих людей — делать непростой выбор, от которого зависит будущее человечества.

Над лентой работали ведущие военные эксперты и историки Великой Отечественной войны. «Выбор Маршала» будет интересен широкой аудитории и самым разным возрастным группам зрителей. В работе использованы современные мультимедийные эффекты, графические элементы, инфографика.

Продюсер фильма — Станислав Соловкин, российский журналист и режиссёр, известный по своей работе над «Последним героем», «Жди меня» и другими передачами на центральном российском телевидении.

Фильм категории 12+