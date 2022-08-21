Жителей Рязанской области предупредили о жаре 22-25 августа

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение в связи с жаркой погодой в регионе.

По данным Рязанского гидрометцентра, в ближайшие четыре дня на территории Рязанской области температура поднимется до отметок +30-33 градуса.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан в условиях жаркой и засушливой погоды не посещать леса и не разрешать детям играть с огнём. Недопустимо разводить костры, бросать непотушенные окурки и спички.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.