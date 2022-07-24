Жителей Рязанского региона предупреждают о жаре.

Жара 30-31 градус ожидается на территории Рязанской области 24-27 июля. Главное управление МЧС по региону выпустило метеопредупреждение из-за жаркой погоды.

В ведомстве напомнили, что в условиях засухи трава и лесная подстилка загораются как порох. Граждан призывают воздержаться от посещения лесов и не разводить костры.

Во время отдыха у водоёмов возле лесных массивов нельзя бросать непотушенные спички и окурки, а также следить, чтобы дети не играли с огнём.