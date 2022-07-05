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Вторник, 5 июля, 2022

Жителей Рязанского региона предупредили о жаре в ближайшие дни

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Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона предупредили о жаре в ближайшие дни

Background фото создан(а) pvproductions - ru.freepik.com

Жителей Рязанского региона предупредили о жаре в ближайшие дни.

Метеопредупреждение распространило ГУ МЧС по Рязанской области. С 5 по 8 июля на территории региона ожидается жара от 30 до 32 градусов. Такие данные приводит «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ведомстве напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Граждан убедительно просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоёмах вблизи лесных массивов.

Недопустимо бросать непотушенные спички и окурки и разрешать детям играть с огнём.

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